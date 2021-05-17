تغيير اسم "الأبحاث والتسويق" إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس بشأن تغيير اسم الشركة من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، بعد صدور جميع الموافقات النظامية.