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أخبار الشركات- محلية

تغيير اسم "الأبحاث والتسويق" إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام

تغيير اسم "الأبحاث والتسويق" إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس بشأن تغيير اسم الشركة من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، بعد صدور جميع الموافقات النظامية.

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