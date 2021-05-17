أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس بشأن تغيير اسم الشركة من المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، بعد صدور جميع الموافقات النظامية.
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- تغيير اسم "الأبحاث والتسويق" إلى المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام
أخبار الشركات- محلية
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