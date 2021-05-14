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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

جبل "إيفرست" يحصد أرواح 127 شخصا منذ عام 2004

جبل "إيفرست" يحصد أرواح 127 شخصا منذ عام 2004

الاقتصادية من الرياض
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