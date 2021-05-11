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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

هجوم إلكتروني يغلق خط أنابيب أمريكي .. 2.60 مليار دولار تم دفعها لقراصنة في 2020

هجوم إلكتروني يغلق خط أنابيب أمريكي .. 2.60 مليار دولار تم دفعها لقراصنة في 2020

الاقتصادية من الرياض
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