الدولار يهبط لأقل سعر في أكثر من شهرين إثر بيانات التوظيف الأمريكية

هبط الدولار إلى أقل مستوى في أكثر من شهرين اليوم بعد أن جاءت بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل أدنى كثيرا من التوقعات مما أضعف الآمال بأن يؤدي تعاف اقتصادي قوي إلى أسعار فائدة أعلى في وقت قريب، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة العمل اليوم في تقريرها الذي يحظى بالمتابعة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفعت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن ارتفعت 770 ألفا في مارس.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار 90.561، منخفضا 0.34 في المائة بعد أن هبط إلى 90.338، الأدنى منذ 26 فبراير، عقب صدور تلك البيانات.

وقال بوريس شلوسبرج، العضو المنتدب لإستراتيجة سوق الصرف لدى بي.كيه لإدارة الأصول "الدولار يتلقى الصفعات هذا الصباح."

وارتفع اليورو 0.44 في المائة إلى 1.21140 دولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة مسجلا 1.3933 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، "هذا تقرير بيانات واحد فحسب، لكنه غير تفكير كثير من المتعاملين في الطريقة التي سيتحقق بها التعافي".

ودفع تسارع أكثر من المتوقع للصادرات الصينية في أبريل ونمو الواردات إلى أعلى مستوى في عشر سنوات اليوان وأسواق الأسهم الآسيوية للارتفاع.

وصعد اليوان إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين أمام الدولار ويتجه لتسجيل أطول فترة المكاسب الأسبوعية منذ سبتمبر مدفوعا ببيانات التجارة القوية وضعف الدولار.

وبلغ مؤشر إم.إس.سي.آي لعملات الأسواق الناشئة اليوم مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 1732.79، مدعوما بمكاسب اليوان.

وارتفع الدولار الكندي 0.27 في المائة إلى 1.2185 للدولار الأمريكي بعد أن ارتفع أمس الخميس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

وصعد الدولار الأسترالي 0.19 في المائة مسجلا 0.77995 دولار أمريكي، معوضا خسائره في وقت سابق من الجلسة.

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت إيثر 0.51 في المائة إلى 3507.92 دولار بعد أن وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الخميس. وارتفعت بِيتكوين 1.4 في المائة مسجلة 57 ألفا و237.60 دولار.