"جرير" تربح 267 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021

أعلنت شركة جرير للتسويق، تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 267 مليون ريال في الربع الأول من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 251 مليون ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 6.3 %.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مبيعات العديد من أقسام التجزئة وخاصة أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر قد أدى إلى ارتفاع اجمالي المبيعات بنحو 8.1%، وبرغم التغير السلبي للمزيج البيعي بسبب انخفاض مبيعات أقسام المستلزمات المدرسية والمكتبية إلا أن التحسن النسبي في هوامش ربحية العديد من الأقسام الأخرى قد ساهم في الحد من تأثير التغير السلبي للمزيج البيعي.