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قفزة بنحو 7 دولارات للنفط على مدى الـ 30 يوما الماضية
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
4 أمريكيين ضمن قائمة الشخصيات الـ 5 الأكثر ثراء في العالم
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
4 أمريكيين ضمن قائمة الشخصيات الـ 5 الأكثر ثراء في العالم
الثلاثاء 4 مايو 2021
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