اليوم.. اتفاق "بريكست" التجاري يصبح قانونا بعد مرور 5 أعوام على التصويت

يدخل اتفاق التجارة التاريخي لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم، مع اقتراب الذكرى الخامسة للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفقا لـ"الألمانية".

وتم تطبيق الاتفاق التجاري- الذي تم إبرامه في أواخر ديسمبر- بشكل مؤقت منذ بداية عام 2021 لإتاحة الوقت أمام البرلمان الأوروبي للتصديق عليه.

وأعطى البرلمان البريطاني الضوء الأخضر للاتفاق في ديسمبر.

وبعد أن صوت المشرعون الأوروبيون بأغلبية ساحقة لصالح الاتفاق في وقت من الأسبوع الماضي وأعطى مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية، تم نشر القواعد الجديدة رسميًا في جريدة الاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه هي الخطوة الأخيرة قبل دخول اتفاق التجارة حيز التنفيذ اليوم.

ولا تغطي المعاهدة المكونة من أكثر من 1000 صفحة العلاقات التجارية فحسب، بل تغطي أيضًا قواعد المنافسة وترتيبات الصيد والشروط المستقبلية للتعاون في مجال حفظ الأمن والعدالة والنقل والطاقة.

يذكر أن الهدف الرئيسي للاتفاق هو تجنب الرسوم الجمركية والحفاظ على تدفق التجارة بحرية قدر الإمكان. ومع ذلك، لا تزال الضوابط والإجراءات الشكلية ضرورية.