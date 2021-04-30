تكلفة العمالة الأمريكية ترتفع في الربع الأول والأجور والرواتب تقفز 1%

ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في الربع الأول في مؤشر إضافي على أن التضخم سيرتفع هذا العام بينما يجري إعادة فتح الاقتصاد، وفقا لـ"رويترز".

وقفز مؤشر تكلفة التوظيف 0.9 في المائة في الربع الأول بعد أن ارتفع 0.7 في المائة في الربع الرابع من العام الماضي. ورفع ذلك المعدل على أساس سنوي إلى 2.6 في المائة من 2.5 في المائة في الربع الرابع.

ويعتبر صنًاع السياسات والخبراء الاقتصاديون مؤشر تكلفة التوظيف كأحد أفضل المقاييس لمدى تراخي سوق العمل وللتنبؤ بالتضخم الأساسي.

وارتفعت الأجور والرواتب واحدا بالمئة بعد زيادة 0.8 في المائة في الربع الرابع، مسجلة زيادة 2.7 في المائة على أساس سنوي. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن الأجور سترتفع أكثر في الربع الثاني مع تنافس الشركات على عمالة شحيحة.