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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

العالم ينفق 2 تريليون دولار على التسلح في 2020.. زيادة بنسبة 2.6%

العالم ينفق 2 تريليون دولار على التسلح في 2020.. زيادة بنسبة 2.6%

الاقتصادية من الرياض
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