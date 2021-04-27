تطبيق SpeedTest Master لقياس سرعة الإنترنت وتحليل شبكات الواي فاي

هناك عديد من التطبيقات المخصصة لقياس سرعة الإنترنت التي تختلف عن بعضها بعضا من حيث معايير قياس سرعة الإنترنت، ويأتي تطبيق SpeedTest Master بمزايا متقدمة تختلف عن التطبيقات الأخرى المخصصة لقياس سرعة الإنترنت، حيث يساعد التطبيق على معرفة ما إذا كان شخص غير مخول قام بالدخول إلى شبكة الواي فاي الخاص بالمستخدم.ويتيح التطبيق اختبار سرعة الإنترنت والتحقق من أداء الشبكة بضغطة زر واحدة، وفي غضون 30 ثانية تظهر نتائج دقيقة حول سرعة الإنترنت، وما إذا كان هناك شخص ما يقوم باستخدام شبكة الواي فاي دون علمه، كما يمكن للمستخدمين اختبار سرعة التنزيل والتحميل وزمن الاستجابة ومعرفة مدى استقرار الشبكة إلى جانب إمكانية متابعة استخدام بيانات الهاتف والتحقق من سرعة الإنترنت في الوقت الفعلي مع إظهار رسوم بيانية تفصيلية حول مدى استقرار الشبكة.يعد التطبيق أحد أفضل تطبيقات قياس سرعة الإنترنت، حيث يوفر مجموعة من الخيارات المفيدة مثل القدرة على قياس وقت الاستجابة لشبكات الألعاب كشبكة بلايستيشن ويوتيوب وتيك توك وشبكات التواصل الاجتماعي، كما يمكن من خلال التطبيق من اختبار قوة إشارة "الواي فاي" ما يساعد على معرفة المكان الذي يحتاج إلى وضع هاتفه فيه للحصول على أقوى اتصال ممكن، وليس ذلك فقط بل يوفر التطبيق ميزة تحليل إشارات "الواي فاي" المختلفة، فإذا كان المستخدم في منطقة مزدحمة ومتاح فيها أكثر من شبكة "واي فاي" فإن التطبيق يخبر المستخدم بأقوى شبكة بالقرب منه للاتصال بها.