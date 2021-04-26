الشركة المطورة للقاح إسترازينيكا تطرح أسهمها في البورصة

قررت شركة فاكسي تك التابعة لجامعة أوكسفورد البريطانية والتي طورت اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركة أسترازينيكا البريطانية طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام على أساس تقييم الشركة بنحو 613 مليون دولار.

وبحسب الأوراق المقدمة إلى هيئة سوق المال الأمريكية فإن فاكسي تك تعتزم طرح 6.5 مليون سهم في صورة شهادات إيداع أمريكية بسعر 18 دولار للسهم الواحد وتسجيلها على مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة ستستخدم حصيلة هذا الطرح في تطوير لقاحات لفيروس الالتهاب الكبدي "بي" وسرطان البروستاتا وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يصيب الرحم.

وأضافت بلومبرج أن الاندفاع نحو تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد وضع الشركات المطورة للقاحات حول العالم في دائرة الضوء.

ورغم أن السلطات الصحية في الولايات المتحدة لم توافق حتى الآن على استخدام لقاح فاكسي تك - أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، فإن هذا اللقاح يعتبر من الوسائل الأساسية لوقف انتشار الفيروس في العديد من دول العالم بسبب انخفاض سعر وسهولة تخزينه وتداوله في درجات حرارة المبردات العادية.

يذكر أن فاكسي تك مملوكة جزئيا للعالمين أدريان هيل وسارة جيلبرت اللذين قادا أبحاث تطوير لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا على أساس أبحاثهما في مجال أدوات مكافحة ناقلات الفيروس. ويمتلك كل واحد منهما 5.2% من أسهم الشركة حتى يناير الماضي وفقا لبيانات مصلحة الشركات البريطانية.