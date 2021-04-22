لاجارد: من السابق لأوانه الحديث عن بدء إلغاء خطة الأزمة الخاصة بكورونا

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن أية تحركات للإلغاء التدريجي للخطة النقدية الطارئة، التي يتبناها البنك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ستكون "سابقة لأوانها"، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت :"من السابق لأوانه الحديث عن التخلص التدريجي من برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة".

وأضافت أن مجلس إدارة البنك، الذي يضم 25 عضوا، لم يناقش حتى مستقبل الخطة في اجتماع هذا الأسبوع، لافتة إلى أن الخروج من البرنامج يعتمد على مجموعة من الأمور، من بينها أوضاع التمويل وتوقعات التضخم.

وقالت :"الطريق لا يزال طويلا حتى نعبر جسر الجائحة"، معتبرة أن الاقتصاد "يسير على عكازات".

وقالت لاجارد إن البنك يراقب "باهتمام شديد" سوق العملة، بعد الارتفاع الأخير في سعر صرف اليورو، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع النقدية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، والتي تضم 19 دولة.

ولكنها شددت بالقول :"إننا لا نستهدف أي سعر للصرف، لكننا نراقبه باهتمام شديد"، بسبب المخاطر التي قد يمثلها ذلك على الأسعار.