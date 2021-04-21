الاتحاد الأوروبي يتبنى هدف خفض انبعاثات الغازات بنسبة "55% بحلول 2030

اتفق النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي اليوم على تبني هدف خفض صاف "بنسبة 55 في المائة على الأقل" لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 عما كان عليه في 1990، حسبما أعلنت المفوضية وبرلمانيون أوروبيون.

وشكل هذا الاتفاق محور مفاوضات شاقة بين الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد التي كانت قد اتفقت على خفض بنسبة 55 في المائة في نوفمبر من جهة، والبرلمان الأوروبي الذي دعا إلى خفض لا يقل عن ستين بالمئة من جهة أخرى، وفقا لـ"الفرنسية".

ويأتي هذا الاتفاق عشية قمة دولية حول المناخ دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن.