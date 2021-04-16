الذهب يرتفع 1% ويقترب من تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر

صعدت أسعار الذهب اليوم إلى أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، وتمضي على مسار تحقيق أفضل مكسب أسبوعي منذ منتصف ديسمبر، غذ تدعم الإقبال على المعدن من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار، وفقا لـ"رويترز".

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 1779 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1783.55 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهو مرتفع أكثر من اثنين في المائة منذ بداية الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 في المائة إلى 1777.30 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق لدى أواندا "نتجه لزيادة صوب مستوى 1800 دولار.

"شهدنا تخلي العديد من المستثمرين عن بعض المراكز بسبب بعض عمليات البيع التقنية المفرطة التي رأيناها مع عوائد سندات الخزانة، وقدم هذا هنا بالفعل خلفية قوية لاستمرار أسعار الذهب في الارتفاع".

حومت عوائد السندات الأمريكية القياسية قرب أدنى مستوى في شهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، بينما تراجع الدولار مقابل عملات منافسة.

وجاء صعود الذهب رغم بيانات أظهرت قوة في مبيعات التجزئة الأمريكية وانخفاضا كبيرا في الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.7 في المائة إلى 26.05 دولار للأوقية بزيادة أسبوعية تتجاوز ثلاثة في المائة. وقفز البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2770.23 دولار وربح نحو خمسة في المائة في الأسبوع. وارتفع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1200.89 دولار.