التضخم في السعودية يرتفع خلال مارس بأقل وتيرة في 9 أشهر .. بلغ 4.9 %

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال مارس الماضي 4.9 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فهذه أقل وتيرة ارتفاع للتضخم منذ يونيو الماضي "تسعة أشهر"، حيث بلغ المعدل 0.5 في المائة في يونيو 2020، ثم 6.1 في المائة في يوليو، و6.2 في المائة في أغسطس، و5.7 في المائة في سبتمبر، و5.8 في المائة في أكتوبر ونوفمبر، و5.3 في المائة في ديسمبر 2020، ثم 5.7 في المائة في يناير 2021، و5.2 في المائة في فبراير.

وارتفع التضخم في مارس الماضي بشكل رئيس من أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني الأقسام وزنا في المؤشر، 10.2 في المائة، والنقل ثالث الأقسام وزنا، 10.5 في المائة.

على الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 9.5 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 2.7 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 2.7 في المائة.

والتضخم في مارس الماضي هو الارتفاع الـ15 على التوالي، حيث ارتفع 0.7 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2020، و1.2 في المائة في شباط (فبراير)، و1.5 في المائة في آذار (مارس)، و1.3 في المائة في نيسان (أبريل)، و1.1 في المائة في أيار (مايو)، و0.5 في المائة في حزيران (يونيو).

وارتفع في آب (أغسطس) 6.2 في المائة، و5.7 في المائة في أيلول (سبتمبر)، و5.8 في المائة في أكتوبر ونوفمبر، و5.3 في المائة في ديسمبر، ثم 5.7 في المائة في يناير 2021، و5.2 في المائة في فبراير، و4.9 في المائة في مارس.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات انخفاض الأسعار الشهر الماضي 0.1 في المائة عن فبراير 2021.

وخلال عام 2020 كاملا، ارتفع التضخم 3.4 في المائة، وهو أقل من التوقعات الحكومية عند 3.7 في المائة.

وكانت وثيقة الموازنة السعودية لعام 2021 توقعت ارتفاع التضخم 3.7 في المائة في 2020، و2.9 في المائة 2021، و2 في المائة لعامي 2022 و2023.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.3 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ9.9 في المائة، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5 في المائة لكل منهما.

خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5 في المائة، ثم "الملابس والأحذية" 6.2 في المائة، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7 في المائة، و"التعليم" 4.2 في المائة، و"الترويح والثقافة" 3.4 في المائة، و"الصحة" 2.3 في المائة، و"التبغ" بوزن 0.7 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية