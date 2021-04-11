60.4 مليار ريال حجم النشاط الزراعي السعودي .. 4 % من القطاع غير النفطي في 2020

بلغ حجم النشاط الزراعي في السعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 60.4 مليار ريال، مقابل نحو 61.4 مليار ريال للعام السابق 2019، مسجلا تراجعا 1.7 في المائة، وذلك بحسب الأسعار الثابتة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن جائحة كوفيد-19 كان لها تأثير في حجم نشاط القطاع الزراعي، ولا سيما في الربع الثاني من 2020، بينما تم تسجيل نمو في الربع الثالث، وأداء قوي في الربع الرابع.

وبلغ النمو في القطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي 3.6 في المائة على أساس سنوي، مسجلا أعلى نمو ربعي منذ 2014، فيما كان قد ارتفع في الربع الثالث بنحو 0.7 في المائة.

ويشمل النشاط الزراعي، جميع المنتجات النباتية وكذلك الحيوانية، التي تضم صيد السمك، إضافة إلى منتجات العسل.

ويسهم القطاع الزراعي بنحو 4 في المائة من الناتج غير النفطي في 2020، وهي أعلى مساهمة منذ 2018، فيما يشكل نحو 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لذات العام كأعلى مساهمة في ستة أعوام.

وعلى الرغم من تراجع حجم نشاط القطاع الزراعي العام الماضي، إلا أنه سجل أداء أفضل من بعض القطاعات الرئيسة، وذلك ربما يعود إلى محدودية تأثير الجائحة، مقارنة ببقية القطاعات.

وارتفع حجم الائتمان المقدم من القطاع المصرفي لنشاط الزراعة خلال العام الماضي 2020 إلى 16.4 مليار ريال، وبنمو بلغ 11.7 في المائة، حيث سجل القطاع ثالث أعلى نمو في حجم الائتمان، مقارنة بالقطاعات الرئيسة، لكن لا زال القطاع يشكل نحو 1 في المائة من حجم الائتمان المصرفي في السعودية.

وبلغ حجم نشاط قطاع الزراعي في السعودية خلال 2019 نحو 61.4 مليار ريال وبزيادة بلغت 800 مليون ريال عن العام الذي سبقه، حيث سجل القطاع حينها أعلى معدل نمو في خمسة أعوام بعد أن نما بنحو 1.3 في المائة.

ويعود ذلك إلى إعادة توجه الحكومة في دعم المنتجات الزراعية وتوجيهها بالشكل الأمثل عبر الزراعة العضوية والاستزراع السمكي والبيوت المحمية، ليعكس بذلك أثرا إيجابا في معدل النمو للأعوام المقبلة.

وتسعى السعودية، لزيادة الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، لمواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، و"رؤية المملكة 2030".



وحدة التقارير الاقتصادية