مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية مالي

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية مالي المتضمنة 50 طنا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد وذلك لمفوض الأمن والغذاء المالي رضوان محمد علي، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة باماكو .

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.