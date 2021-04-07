52.26 % من الأسر السعودية راغبة في استخدام الطاقة الشمسية في منازلها

تناول تقرير مؤشر تطور قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، مقومات النجاح في هذا القطاع والمميزات التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من حيث الموقع في نطاق الحـزام الشمسي العالمي إضافة إلى ارتفاع نسبة عدد الأسر التي ترغب في استخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) في المسكن إلى نحو 52.26 في المائة على مستوى المملكة، مستعرضا جهـود التحـول التدريجـي لاستخدام مصـادر الطاقـة البديلـة والمتجـددة في المملكة، من خلال إيضاح مستهدفات المملكة لزيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.وأصدرت غرفة الرياض ممثلة في مرصد قطاع دعم الأعمال تقرير مؤشر تطور قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، الذي يسـتهدف رصـد وضـع القطاع وتطـور أهـم مؤشـرات مصـادره، وتسـليط الضـوء علـى مشـاريع البرنامـج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف تحسـين بيئة المناخ الاستثماري العام للمملكة للمسـتثمر المحلي والأجنبي على حد سـواء في ظل رؤية المملكة 2030، حيـث مـن المتوقـع أن يبلـغ حجـم الاستثمارات فـي مشـاريع البرنامـج الوطني للطاقة المتجددة لنحو 60 مليار ريال.وأشار التقرير إلى سعي المملكة من خلال الرؤية وبرنامجهـا الوطنـي للطاقـة المتجـددة إلى زيـادة قـدرة التوليـد الفعليـة لمصـادر الطاقـة المتجـددة إلى مـا يقـارب 58.7 جيجـاواط بحلـول عام 2030 منها 40 جيجاواط من مصدر الطاقة الشمسية و16 جيجاواط من طاقة الرياح و2.7 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، علما بأنه وفقا لاستراتيجية المملكة الجديـدة للطاقـة المتجـددة، فقـد تـم رفـع الهـدف الشمسـي لعـام 2023 مـن 5.9 جيجـاواط إلى 20 جيجـاواط، بهـدف تعديـل مصـادر الطاقـة المتجـددة مـن 9.5 جيجـاواط إلى 27.3 جيجـاواط.ويوضح التقرير أن حجم سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى 17 جيجاواط وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 70 جيجاواط، مبينا أن المملكة حققت المركز السادس عالميا في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية والمركز الـ13 عالميا في إمكانية إنتاج طاقة الرياح، متوقعا أن يصل إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو 5.6 مليون ميجاواط / ساعة، ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، وأن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة نحو 8.954 كيلو واط / الساعة.