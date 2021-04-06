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أخبار اقتصادية- خليجية

اقتصاد البحرين يتراجع 5.51% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020

اقتصاد البحرين يتراجع 5.51% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020

الاقتصادية من الرياض

أظهرت بيانات حكومية اليوم أن النتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين تراجع 5.51 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2020 لكنه ظل ثابتا على أساس فصلي، وفقا لـ"رويترز".
وقال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد المملكة، انكمش 5.4 في المائة العام الماضي متأثرا بجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
ويتوقع الصندوق أن يعود اقتصادها للانتعاش هذا العام، مع نمو يبلغ 3.3 في المائة. وقالت البحرين الشهر الماضي إنها تتوقع نموا نسبته خمسة في المائة هذا العام.

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اقتصاد البحرين

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