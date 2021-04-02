شركة "توتال" تنسحب بشكل كامل من موزمبيق.. أوقفت نشاط مشروع غاز بمليارات اليورو

أجلت شركة "توتال" الفرنسية كامل طاقمها وأوقفت نشاط مشروعها الغازي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات اليورو شمال موزمبيق، ويأتي ذلك إثر الهجوم الإرهابي الأسبوع الماضي على مدينة بالما، وفق ما أفاد مصدران أمني وعسكري.

وقال المصدر الأمني لفرانس برس إن توتال غادرت، وأوضح المصدر العسكري أن الشركة قررت إجلاء كامل الطاقم. وقع الهجوم الواسع على مسافة بضعة عشرات الكيلومترات عن المشروع الضخم وخلّف عشرات القتلى وأجبر آلاف السكان على النزوح.