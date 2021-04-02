أصول الاحتياطي في المركزي الهندي تتراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

أظهرت إحصاءات بنك الاحتياطي الهندي تراجع أصول الاحتياطي الرسمي بنحو 2.99 مليار دولار، حوالي 0.5 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، لتصل إلى 579.3 مليار دولار، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وشهد الاحتياطي خلال نفس الفترة من العام الماضي ارتفاعا بنسبة 22 في المائة، في حين ارتفع احتياطي الذهب بنسبة 0.8 في المائة على أساس أسبوعي، و 13 في المائة على أساس سنوي، ليسجل 34.9 مليار دولار.

وتراجع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بنسبة 0.6 في المائة على أساس أسبوعي، في حين أنه ارتفع بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 538 مليار دولار.

كما تراجعت حقوق السحب الخاصة بنسبة 0.6 في المائة على أساس أسبوعي، في حين ارتفعت الحقوق بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي لتسجل 1.49 مليار دولار.