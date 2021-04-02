ألمانيا تخطط لدعم الفعاليات الثقافية في مواجهة أزمة الجائحة بـ 2.5 مليار يورو

تعتزم الحكومة الألمانية دعم الفعاليات الثقافية في مواجهة أزمة جائحة كورونا بنحو 2.5 مليار يورو، وفقا لـ"الألمانية".

وذكرت الحكومة الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر أنه من المخطط تمويل الصندوق التأميني للفعاليات الثقافية، الذي أعلنه وزير المالية أولاف شولتس، بهذا المبلغ.

وبحسب الرد، تهدف الحكومة بذلك إلى جعل تنظيم الأحداث الثقافية ممكنا "في أسرع وقت".

وكان شولتس قد أعلن عن الصندوق في يناير الماضي، وقال: "نريد أن ندعم ماليا الفعاليات الثقافية الصغيرة، التي يجب أن تقام مع عدد محدود من الجمهور بسبب متطلبات النظافة، والتي لن تكون إقامتها مجددا إلا بهذا الدعم".

وذكر الوزير أنه بالإضافة إلى ذلك سيعمل الصندوق كآلية ضمان للفعاليات الثقافية الكبيرة، وذلك عند التخطيط لفعالية ما والاضطرار إلى إلغائها بسبب كورونا، وقال: "الهدف هو تشجيع العاملين في المجال الثقافي على التخطيط على نحو مبكر بما فيه الكفاية بحيث يمكن إقامة الحفلات الموسيقية والندوات والعروض المسرحية مجددا عقب انتهاء الجائحة مباشرة".