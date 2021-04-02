مبيعات "هيونداي" و"كيا" المشتركة تقفز 76% في أمريكا خلال مارس

قالت شركتا هيونداي كيا الكوريتين الجنوبيتين اليوم إن مبيعاتهما المشتركة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 76 في المائة في مارس الماضي، مقارنة بعام سابق، في ظل ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وفقا لـ"الألمانية".

وباعت هيونداي وكيا 141 ألفا و 926سيارة في السوق الأمريكية الشهر الماضي، مقارنبة بـ 80 ألف و 531 وحدة في الشهر المقابل العام الماضي، وفقا لبيانات مبيعات الشركتين.

وقال نائب رئيس الشركة، راندي باركر، المسؤول عن المبيعات في السوق الأمريكية في هيونداي في بيان: "تضافرت ثقة المستهلك القوية والمخزون الكافي وخط الإنتاج الجذاب، والإعلانات الجاذبة للانتباه ومجهودات وكالاتنا، لتحقق هذه النتائج".

وأعلنت هيونداي وكيا اللتان تمثلان معا خامس أكبر كيان للسيارات في العالم من حيث المبيعات، عن أفضل مبيعات شهرية وربع سنوية على الإطلاق في أهم سوق سيارات في العالم.

وتضاعفت مبيعات هيونداي إلى 75 ألف و 403 وحدة الشهر الماضي مقابل 25 ألف و 118 قبل عام، مدفوعة بالطلب القوي على سيارات الرباعية من فئة بالاسيد سانتا في، توسان وكونا.

وقفزت مبيعات كيا بنسبة 47 في المائة إلى 66 الف و523 سيارة من 45 الف و 413 خلال نفس الفترة، مدفوعة بطلب قوي على سيارات سورينتو وتيلورايد الرباعية وسيارة ميني فان كارنفال.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، سجلت الشركتان ارتفاعا بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي في المبيعات، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتبلغ 326 الف و 680 وحدة من 268 الف و 820 في نفس الفترة من العام الماضي.