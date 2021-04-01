مبيعات جنرال موتورز ترتفع بنسبة 4% خلال الربع الأول

أعلنت مجموعة جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة زيادة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4% سنويا، مع نمو مبيعات علاماتها التجارية الأربع بأكثر من 10%.

بلغت مبيعات جنرال موتورز في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الحالي 642250 سيارة، في حين زادت مبيعاتها بالتجزئة بنسبة 19%، وتراجعت مبيعاتها لأساطيل الشركات بنسبة 35% سنويا.

وقال ستيف كارليسل النائب التنفيذي لرئيس جنرال موتورز أمريكا الشمالية: "خلال العام الماضي قام موزعونا وفرق سلاسل التوريد والتصنيع لدينا بأكثر مما في الطاقة لإرضاء العملاء مع الزيادة الحادة في الطلب على منتجات جنرال موتورز".

وزادت مبيعات سيارات كاديلاك بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام الحالي فيما زادت مبيعات سيارات بويك بنسبة 43% ومبيعات جي.إم.سي بنسبة 23% ومبيعات شيفورليه بنسبة 13%.

ووفقا للألمانية في الوقت نفسه تراجعت مبيعات جنرال موتورز للعملاء من المؤسسات الحكومية والشركات بنسبة 15% خلال الربع الأول. وتراجعت مبيعات التأجير بنسبة 55% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

