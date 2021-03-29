طيران "ساوث وست" تطلب شراء 100 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس

أعلنت بوينغ الإثنين أنها تلقت طلبا من شركة طيران "ساوث وست" الأميركية لشراء 100 طائرة من طراز 737 ماكس، في الوقت الذي يبذل فيه صانع الطائرات العملاق جهودا للتعافي بعد حادثي تحطم داميين أديا لمنع اسطول ماكس من الطيران لمدة 20 شهرا.

وسُمح لطائرة ماكس بالتحليق مجددا أواخر عام 2020، لكن تداعيات جائحة كوفيد-19 ضاعفت ايضا من معاناة بوينغ بعد انهيار صناعة السفر في العالم.

وتبلغ قيمة صفقة "ساوث وست" 12,5 مليار دولار بحسب الأسعار المعلنة. وتنظر شركة الطيران الأميركية ايضا في خيارات لشراء 155 طائرة أخرى من طراز ماكس، بحسب "الفرنسية".

وأشارت بوينغ الى أن الصفقة ترفع طلب "ساوث وست" من طائرات 737-7 وطرازها الأكبر 737-8 الى 380 طائرة، وقد تم تسليم 30 منها حتى الآن.

وتلقت بوينغ 655 طلب إلغاء شراء طائرات او تحويل طلبات الى العام المقبل، وفي شباط/فبراير شهدت بوينغ عمليات إلغاء أكثر من تلقي طلبات جديدة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، طلبت شركة "بارتنرز 777" الاستثمارية من بوينغ شراء 24 طائرة 737 ماكس، مع خيار لطلب 60 طائرة أخرى.

