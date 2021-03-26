الشركة المشغلة للسفينة الجانحة في قناة السويس تعلن فشل جهود إعادة تعويمها اليوم

قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس إن محاولة لإعادة تعويم السفينة جرت في وقت سابق اليوم فشلت، وفقا لـ"رويترز".

وقالت الشركة إن فريق الانقاذ الهولندي أكد أن قاطرتين إضافيتين ستصلان في 28 مارس للمساعدة في جهود إعادة تعويم السفينة.