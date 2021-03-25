الإنسان والعمران واللسان

رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية، "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، يقدم إدريس مقبول قراءة عابرة للتخصصات لأمراض المدينة العربية. يتجاوز الأكاديمي المغربي حدود التخصصات المعرفية الألسنية والسيميائية والنفسية، في مقاربته المادية وغير المادية لأعراض مرض التمدن في الفضاء المدني، باحثا في العلاقة بين اللساني والاجتماعي. في المؤلف هناك عدد من الظواهر التي يقدم مقبول تفسيرا لها، من خلال سبعة فصول من بينها "علامات المدينة"، "الهوية والرمز"، و"تناقضات سوداء"، و"المجتمع والعزلة"، و"علم نفس العمران".