وصلنا متأخرين

في مرحلة ما من هشاشة نسميهانضجا، لا نكون متفائلين ولا متشائمين.أقلعنا عن الشغف والحنين وعن تسميةالأشياء بأضدادها، من فرط ما التبسعلينا الأمر بين الشكل والجوهر، ودربناالشعور على التفكير الهادئ قبل البوح.للحكمة أسلوب الطبيب في النظر إلىالجرح. وإذ ننظر إلى الوراء لنعرف أيننحن منا ومن الحقيقة نسأل: كم ارتكبنامن الأخطاء؟ وهل وصلنا إلى الحكمةمتأخرين. لسنا متأكدين من صوابالريح، فماذا ينفعنا أن نصل إلى أيشيء متأخرين، حتى لو كان هنالكمن ينتظرنا على سفح الجبل، ويدعوناإلى صلاة الشكر لأننا وصلنا سالمين..لا متفائلين ولا متشائمين، لكن متأخرين!