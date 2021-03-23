إصابات كورونا العالمية تتجاوز 123 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 123.78 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و851342.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

فيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 543152 29929550 البرازيل 295425 12047526 الهند 160166 11686796 روسيا 223085 4474610 المملكة المتحدة 126172 4301925 فرنسا 92621 4298395 إيطاليا 105328 3400877 إسبانيا 73543 3228803 تركيا 30178 3035338 ألمانيا 74815 2670809

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 28 - 14036 798547 العراق 36 - 5985 544724 الأردن 38 - المغرب 8769 491834 40 - لبنان 5808 442536 41 - الإمارات 1445 442226 6613 385424 42 - السعودية