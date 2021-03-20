الصحة العراقية تحذر من خطورة تصاعد حالات الإصابة بكورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم من مخاطر الموقف والوبائي في العراق جراء تصاعد حالات الإصابة بكوفيد 19 بشكل مثير للقلق في البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إنها تنبه إلى خطورة الموقف الوبائي الحالي، حيث استمرت نسب الإصابات بالتصاعد بشكل مثير للقلق وأن معدل الإصابات في الأيام الأخيرة وصل إلى أكثر من 5000 إصابة مرضية يوميا، وهو أعلى معدل يسجله العراق منذ بدء جائحة كورونا المستجد، بحسب "الالمانية".

وأوضحت أن "استمرار ارتفاع عدد الإصابات بهذا الشكل سيشكل خطرا كبيرا على النظام الصحي، وخاصة عندما تصبح المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب الإصابات الشديدة والحرجة، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الوفيات نتيجةً ذلك، ويؤسفنا الإشارة الى ارتفاع نسب الوفيات في أغلب المحافظات بسبب تأخر المرضى في مراجعة المستشفيات".

وحذرت الوزارة من خطورة" استمرار التدهور بالموقف الوبائي بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل أغلب المواطنين والاستهانة بتطبيق الحظر وخاصة في المناطق الشعبية والريفية و أطراف المدن في مختلف المحافظات.

من جانب آخر، توجه ملايين الطلاب في المراحل الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون الجميلة لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الموسم الدراسي الأول في ظل إجراءات وقائية وصحية مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن أعطت الحكومة العراقية الضوء الأخضر لوزارتي التربية والصحة لوضع جدول زمني لأداء الامتحانات بعد تأخرها لأكثر من شهرين عن موعدها.

وذكر وزارة التربية، في بيان صحفي، أن الامتحانات انطلقت في جميع المحافظات عدا مدن إقليم كردستان بعد استكمال تجهيز المدارس، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا.