بريطانيا تتخلى عن أسهم في مصرف نات ويست بقيمة 1.1 مليار جنيه

خفضت الدولة البريطانية حصتها في بنك "نات ويست" عبر بيع أسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني اشترتها المجموعة المصرفية نفسها، حسبما أعلنت الحكومة البريطانية والمصرف اليوم.

وشملت العملية نحو 591 مليون سهم سيتم إلغاء جزء كبير منها كما افاد بيانان للحكومة والمجموعة المصرفية، وفقا لـ"الفرنسية".

وبذلك تراجعت مساهمة الدولة في رأسمال المصرف من 61.7 في المائة إلى 59.8 في المائة.