الأسهم اليابانية.. "نيكي" يتراجع 1.4% و"توبكس" عند ذروة 30 عاما

انخفض المؤشر نيكي القياسي الياباني بينما بلغ المؤشر توبكس أعلى مستوى في 30 عاما، إذ قال بنك اليابان المركزي إنه سيشتري فقط في صناديق المؤشرات المربوطة بتوبكس بعد مراجعة لإطار عمل سياسته، وفقا لـ"رويترز".

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 1.41 في المائة إلى 29792.05 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المائة إلى 2012.21 وهو أعلى مستوى منذ 1991.

وتسارع تراجع نيكي بعد أن قال بنك اليابان إنه سيشتري فقط في صناديق المؤشرات المربوطة بالمؤشر توبكس. كما قال إنه سيشتري ما يصل إلى 12 تريليون ين (110.21 مليار دولار) على الأكثر.

وتراجعت الأسهم ذات الثقل على المؤشر نيكي، إذ تراجع سهم فاست للتجزئة التي تدير متاجر ملابس يونيكلو 6.1 في المائة وخسر سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة 2.46 في المائة.

كما تراجعت الأسهم القيادية للتكنولوجيا، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون 2.59 في المائة وانخفض سهم فانوك 2.93 في المائة.

وتقدم قطاع النقل البحري. وقفز سهم نيبون يوسن 4.24 في المائة وارتفع سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 2.77 في المائة وربح سهم كاواساكي كيسن 2.74 في المائة.

وارتفعت أسهم أكبر ثلاثة بنوك في اليابان في ظل صعود أسعار الفائدة، إذ أضاف سهم ميزوهو المالية 1.39 في المائة وارتفع سهم سوميتومو ميتسوي المالية 1.95 في المائة وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.92 في المائة.

وكان سهم فاست للتجزئة أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي، وتلاه سهم كيكومان الذي هبط 3.98 في المائة وكونامي هولدينجز الذي انخفض 3.66 في المائة.