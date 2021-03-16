إصابات كورونا العالمية تتجاوز 120 مليون

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 120.23 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و787304.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 535478 29532784 البرازيل 279286 11519609 الهند 158856 11409831 روسيا 220204 4409438 المملكة المتحدة 125516 4258438 فرنسا 90429 4071662 إيطاليا 102145 3223142 إسبانيا 72258 3183704 تركيا 29489 2879390 ألمانيا 73506 2578336

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 28 - 13788 763085 العراق 37 - 8733 489096 المغرب 38 - الأردن 5326 477053 40 - الإمارات 1402 428295 41 - لبنان 5380 418448 6573 382752 42 - السعودية * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش.