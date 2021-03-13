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عالمية
تقارير وتحليلات
أسواق الأسهم
السعودية
الخليجية
العالمية
الطاقة
النفط
الغاز
الطاقة المتجددة
الأسواق
سوق السعودية
سوق أبوظبي
سوق دبي
سوق مسقط
سوق البحرين
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«التجارة الخارجية» لـ "الاقتصادية" : مشروع الاستراتيجية الوطنية قيد الاعتماد
وزير الطاقة: تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة لشركات الحوسبة السحابية محفزة للاستثمار
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الذكاء الاصطناعي يختبر أسواق العمل .. تلاشي المهن الروتينية ورهان على التدريب
قواعد جديدة للتجارة الإلكترونية في الهند تؤثر في «أمازون» و«وول مارت»
دبي تزيد من مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية .. 60 % منها ستكون محميات طبيعية
إطلاق منصة صينية لخدمة الأموال المشتركة للشركات متعددة الجنسيات
واشنطن: 5 شركات اتصالات صينية تعرض الأمن القومي للخطر
رسم مسار للعلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم تحد ملح أمام إدارة بايدن
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رسومات بيانية وإنفوجرافيك
ارتفاع غير مسبوق لولادة التوائم في العالم
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
ارتفاع غير مسبوق لولادة التوائم في العالم
السبت 13 مارس 2021
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