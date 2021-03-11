تستيقظ آخر الليل،تلقي نظرة على الشارع الخالي، إلامن أنفاس متقطعة، تعبرهبين الحين والآخر.وحده النوم يمشي، متنزها بينقبائله البربرية،تتقدمه فرقة من الأقزام.وهناك رؤوس وهمية تطل من النوافذعلى بقايا الثلج الملتصق بالحواف وكأنماتطل على قسمتها الأخيرة فيميراث الأجداد.المصابيح تتدافع بالمناكب، قادمةمن كهوف سحيقةلا تحمل أي سر.السماء مقفرة من النجومالجمال تقطع الصحراء باحثةعن خيام العشيرةالقطارات تحلم بالمسافرين.لا أحد... لا شيء...أغلق الستارةفربما لا تحتملمشهد مدينة تستيقظ.