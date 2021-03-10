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رسومات بيانية وإنفوجرافيك

بـ 25 دولارا للطن .. شركة تقنية ناشئة تحول ثاني أكسيد الكربون إلى صخور

بـ 25 دولارا للطن .. شركة تقنية ناشئة تحول ثاني أكسيد الكربون إلى صخور

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