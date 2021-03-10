نحو 50 مليون شخص شاهدوا مقابلة هاري وميجان مع أوبرا

ذكرت شبكة (سي بي إس) الأمريكية اليوم أن أكثر من 49.1 مليون شخص في أنحاء العالم شاهدوا عبر التلفزيون أو الإنترنت المقابلة التي أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميجان وكان لها وقع الصاعقة.

وتم بث المقابلة التي وجه فيها الزوجان اتهامات بالعنصرية والتجاهل ووجود تناحر داخل العائلة المالكة عبر (سي بي إس) يوم الأحد وعلى (آي تي في) البريطانية يوم الاثنين. ولا تزال المقابلة متاحة على منصات البث.

وذكرت (سي.بي.إس) وهي وحدة تابعة لشركة فاياكوم سي بي إس أن اعداد المشاهدين تتزايد وانها قد تعيد بث المقابلة في أمريكا يوم الجمعة المقبل.

وأضافت أن جمهور التلفزيون في أمريكا بلغ 17.8 مليون من العدد الإجمالي للمشاهدين ما يجعلها أعلى حدث ترفيهي خاص من حيث التصنيف منذ حفل الأوسكار في فبراير 2020.