أوروبا: حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 25 مليونا

أشار إحصاء لرويترز إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا تجاوزت 25 مليونا اليوم، مع معاودة بلدان عدة فرض إجراءات العزل العام أو تمديدها في ظل تهديد اتساع رقعة التفشي باستنفاد قدرة الخدمات الصحية على التصدي للجائحة.

وسجلت أوروبا ما لا يقل عن 25 مليونا و16506 حالات فضلا عن 559863 وفاة منذ بداية الجائحة. وتسجل القارة في الآونة الأخيرة ما يربو على مليون حالة جديدة كل نحو أربعة أيام.

ولأن أوروبا لا تمثل سوى عشرة بالمئة من سكان العالم، فإنها لا تزال أشد المناطق تضررا بفيروس كورونا، إذ يوجد بها نحو 30 في المئة من إصابات الفيروس ووفياته.