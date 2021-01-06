أنصار ترمب يقتحمون مبنى الكونغرس وتعليق جلسة المصادقة على فوز بايدن

قال شهود من رويترز إن السلطات أغلقت مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) اليوم الأربعاء إثر اختراق حشود تحتج على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن للحواجز الأمنية أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوزه على الرئيس دونالد ترامب.

وتوقف فجأة وبشكل غير متوقع عمل مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين كانا يناقشان الاعتراضات المقدمة على فوز بايدن. لكن مجلس النواب استأنف جلسته بعد ذلك

حذر زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل زملاءه الأربعاء من مغبة رفض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية متحدثا عن خطر "قاتل" للنظام الديموقراطي.

وأكد خلال جلسة خاصة للكونغرس شهدت في بداياتها اعتراضات من عضوين جمهوريين على نتائج ولاية أريزونا "في حال أُبطلت نتيجة الانتخابات استنادا إلى مجرد ادعاءات من الخاسرين سيدخل نظامنا الديموقراطي في دوامة قاتلة".