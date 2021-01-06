رهين الوجد

شعر: فهد العسكرأوقديها وذريها في حشاياتحرق القلب وتجتاح الحناياأوقديها نار شوق جامحنار حرمان تلظى يا منايامرحبا بالهم بالأوجاع فيساعة تغمرها ذكرى هوايامرحبا بالآه والآلام فيصادق الحب وأهلا بالرزاياأوقديها لا تقولي حسبهجور دنياه وإجحاف بنيهافرهين الوجد لا توهنهقسوة الدنيا وما يلقاه فيهاوأذى الناس وأوصاب الصدىلا تعيريها اهتماما وازدريهالا تقولي إنني أخشى الردىوالتجني لا تقولي أوقديهاأوقديها يا ابنة النور فقدخبت النيران نيران النوىأسعدي اللوام أشقيني فهاكان ما شاؤوا وزيديني جوىوانكأي بي كل جرح ودعيجرح قلبي إن يكن عنك ارعوىأنا أهوى فيك موتى ناشداكل آس لي يرى الموت الدواأوقديها واصهري إحساس منجمد الإحساس في أغوارهوهو يرجوك مصرَّا ولقدأشهد الله على إصرارهلم يجد للحب في فردوسهلذة إن عب من أنهارهلم يجد وهو الذي يشكو الصدىنشوة مثل التي في نارهأوقديها إن أفقي غائموغيوم الأفق لا تقتلنيوسهام الموت طاشت في الفضاوجناحي لم يعد يحملنيوابن جنبي بات في محرابهخافقا نحو الردي يعجلنييطلب الحتف الذي يصبو لهخاشعا ملتمسا يسألنيأوقديها علني أهدي بهاقلبي الغارق في لج العبابعلني أرشد إن أوقدتهاذلك الضائع مني في الضبابأو عسى تدرك فيها النفس ماتبتغيه من أمان ورغابأو عساها تبلغ القصد الذيعميت عنه وقد يعمى الشبابأوقديها ربما تلهمنيصادق الإلهام والوحي الطليقربما يصهر قيدي حرهافأناجيك وقد يوحي الحريقمودعا في كل لحن دامعمن نشيدي أنَّة القلب الرفيقأنَّة تنسيك إن أرسلتهازفرة الصادي وغصات الغريقأوقديها واتركيني واجماراميا بالنار أطياف صباياواندبي عهدا مضى كنت بهحائرا أسأل أشباح العشاياوإذا ما خبت النار غداومن الآمال أدركت مناياوإذا ما أسدلت أستارهاوانتهى الدور اذكري أولى الضحايا.