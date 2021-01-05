أمريكا تفرض عقوبات على قطاع الصلب الإيراني

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران اليوم تستهدف قطاع الصلب، مواصلة تكثيف الضغط على طهران في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترمب.

وبحسب (رويترز) قال الموقع إن واشنطن وضعت على القائمة السوداء أسماء أكثر من عشر كيانات وأحد الأفراد.