القضاء البريطاني يرفض تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة

رفض القضاء البريطاني اليوم طلب تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة التي تعتزم محاكمته بتهمة التجسس بعد نشره مئات آلاف الوثائق السرية المسربة.

وبحسب "الفرنسية" القرار الصادر عن القاضية فانيسا باريتسر في محكمة "أولد بيلي" الجنائية في لندن قابل للاستئناف.

