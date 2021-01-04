موراليس: لقاح روسيا المضاد لكورونا بات ضحية حرب إعلامية قذرة

قال رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد، بات ضحية لحرب إعلامية قذرة.

وبحسب "الألمانية" كتب موراليس في تغريدة على تويتر: "هناك حرب إعلامية قذرة ضد اللقاح الروسي سبوتنيك V، الذي ضمن رئيسنا لويس آرس توريده إلى بوليفيا في الوقت المناسب، وهذا يهدد حق الناس في الصحة والحياة.

وأضاف موراليس: "ندين الأطراف التي تهاجم اللقاح لأسباب إيديولوجية، وتنطلق في ذلك من دوافع سياسية واقتصادية".

وفي 30 ديسمبر، أعلن آرس أن سلطات بلاده وقعت عقدا لتوريد اللقاح الروسي"سبوتنيك V" إلى بوليفيا.

ووفقا لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، يجري الحديث عن نحو 2.6 مليون جرعة من هذا الدواء.

