رئيسة وزراء النرويج تفرض مزيد من القيود لمواجهة موجة جديدة من كورونا

قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج اليوم الأحد إنه سيتم فرض قيود جديدة على مستوى البلاد لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا. وتتضمن القيود حظرا على تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والحانات وعدم دعوة الضيوف إلى المنازل.

وأضافت سولبرج في مؤتمر صحفي "نرى المزيد من المؤشرات على موجة جديدة من الإصابات"، مشيرة إلى أسباب من بينها احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة وظهور النوع الأكثر عدوى للفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، بحسب "رويترز".

وقالت سولبرج إن على النرويجيين التوقف مؤقتا عن ممارسة حياتهم الاجتماعية خلال الأسبوعين المقبلين حتى "لا يخرج انتشار الوباء عن السيطرة".

كانت الحكومة أعلنت أمس السبت أن المحاضرات في الجامعات ستعلق حتى 18 يناير كانون الثاني، وطلبت من الطلاب البقاء في منازلهم وعدم العودة إلى الجامعات خلال هذه الفترة.

كما فرضت أوسلو يوم الخميس اختبارات كوفيد-19 الإلزامية على جميع الوافدين إلى النرويج، عند الوصول أو في غضون 24 ساعة، لوقف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.