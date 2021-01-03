رئيس وزراء بريطانيا : المدارس أمنة ويمكن ارتيادها .. لكن قد اضطر لإغلاقها

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المدارس في انجلترا أمنة ويمكن للطلاب ارتيادها ولكن حذر من أنه ربما يضطر لاغلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت بلومبرج أن جونسون قال في برنامج مع المذيع اندرو مار على شاشة "بي بي سي" اليوم " علينا أن نبقى الأمور قيد الملاحظة المستمرة ولكننا سوف نتخذ القرارات ليس لأي اعتبارات سياسية ولكن وفقا لوضع الصحة العامة".

وحذر جونسون من أنه ربما يكون هناك حاجة لتشديد الإجراءات في حال استمر الوضع الوبائي في الازدياد سوءا. ولكنه أشار إلى أن التعليم يمثل أولوية. مضيفا أن الاختبارات سوف تنتهى خلال أسابيع.

وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت أوامرها بإغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن مع بداية الفصل الدراسي الجديد بعد ضغوط من السلطات المحلية. وكانت حكومة المملكة المتحدة قد حذفت في وقت سابق العديد من مدارس مناطق لندن من قائمة المدارس الابتدائية التي سيتم إغلاقها.

وقال جونسون" المملكة المتحدة تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا يتفشى بصورة كبيرة في لندن في جنوب شرق ولذلك اضطررنا لاتخاذ إجراءات استثنائية في بعض المناطق".