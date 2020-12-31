سيكولوجية الفروق الفردية

يعد التفوق العقلي عاملا مهما من عوامل التغير الاجتماعي والتقدم العلمي-التكنولوجي لأي مجتمع يسعى إلى تحقيق قدراته. إن الفروق الاجتماعية والفروق الفردية والتفوقات العقلية هي ما نسعى إليه في كتابنا. يقع الكتاب في ثلاثة أبواب وكل باب تتفرع منه عدة فصول، الباب الأول يعالج الفروق الفردية والتكوين العقلي للإنسان واختبارات الذكاء الجمعية ثم التحصيل الدراسي، والباب الثاني عالج معنى التفوق العقلي واكتشاف المتفوقين عقليا وخصائص المتفوقين عقليا، ثم الأصول التربوية في رعاية المتفوقين عقليا، أما الباب الثالث والأخير فقد عالج المفاهيم الأساسية والدراسات السابقة ومنهج الدراسة ومفهوم مستوى ثقافة الأسرة واختبار التفكير الابتكاري واختبار الشخصية للمرحلتين الإعدادية والثانوية، ثم تأثير البيئة في ذكاء الفرد، ثم البحوث المقترحة والتوصيات التربوية.