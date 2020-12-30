الخط العربي يلهم العالم .. ويتأهب لعام ثان زاخر بالمبادرات

طوى الخط العربي عام 2020 ملهما العالم، بعد أن تعرفوا على جمالياته وما يختزنه من ثقافة وموروث عريق، في فعاليات "عام الخط العربي"، التي قدمتها مبادرات أسهم فيها أفراد ومؤسسات وجهات حكومية، على اختلاف نطاق أعمالها.

ويتأهب الخط العربي من جديد لعام آخر مليء بالفعاليات، بعد أن تم تمديد عام الخط بقرار قائد الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ليشمل عامي 2020 و2021، حرصا على الاستفادة القصوى من هذه المناسبة الثقافية، التي تخدم الخط العربي وتعزز حضوره.



ظروف استدعت التأجيل



لا تهدف مبادرات عام الخط العربي إلى تحويل الأفراد إلى خطاطين، إنما تعزيز ممارساته ونشر ثقافته وإبداعاته وأهميته، فالأمير بدر بن عبدالله وزير الثقافة كان قد كتب مقالا في الشقيقة "الشرق الأوسط" حول ذلك، قال فيه "لا نريد مئات الألوف من الخطاطين، لكن نريد أن تكون أجيال المستقبل مدركة لأهمية الخط العربي، داعمة لديمومة عطائه الفني والثقافي والمعرفي، ما سيسهم في تحسن الكتابة بالخط العربي بشكل مباشر، وعلى المدى البعيد".

تمديد عام الخط العربي جاء حرصا على تحقيق المبادرة أهدافها، التي تتضمن مناسبات ثقافية تدعمها الوزارة بالتعاون مع جهات رسمية وخاصة، وقرار التمديد لعام إضافي سيسمح لهذه الفعاليات والمبادرات بالظهور بالشكل الأمثل.

وكان عبدالكريم الحميد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة أوضح أن تأثير الظرف الراهن وجهود الدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا، استدعى تأجيل عديد من الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف التخصصات الإبداعية، ومنها بعض فعاليات "عام الخط العربي 2020"، التي كان من المقرر لها أن تظهر في هذه الفترة، ولكيلا تتأثر مخرجات هذه الفعاليات، فقد جاء قرار التمديد لعام إضافي.



طرق المدينة تزدان بالخط



إحدى أهم المبادرات التي يدوم أثرها طويلا، هي مبادرة وزارة النقل باستخدام الخط المدني على لوحات الطرق الإرشادية في الشوارع الرئيسة والطرق العامة في المدينة المنورة، بهدف تعزيز مكونات الهوية البصرية، وتحسين المشهد الحضري، وتفعيل هذا النوع من الخط الذي يمثل جزءا أصيلا من حضارتنا العربية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي تلقت "الاقتصادية" نسخة منه، "إن الفكرة بدأت باستخدام الخط المدني في تركيب اللوحات الحديثة في مداخل المدينة المنورة وعلى امتداد طريق الملك عبدالله "الدائري الثاني"، فيما تم اعتماد الخطوة لتشمل اللوحات الإرشادية كافة التي يتم تركيبها في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها".

ويعد الخط المدني أبرز الخطوط المستخدمة في التاريخ الإسلامي قديما، وتحوي المدينة المنورة عددا غير محدود من الآيات والكتابات والنقوش الأثرية المكتوبة على الصخور بواسطة الخط المدني.

وشهدت المدينة أيضا تسمية دار القلم للخط العربي باسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتكون منصة عالمية للخط والخطاطين من مختلف دول العالم، باعتبار المدينة المنورة محطة مهمة في تاريخ الخط العربي، وفيها أخذت الكتابة العربية منحى مختلفا بعد تدوين القرآن الكريم والسنة النبوية، وتوحيد رسمها على يد الخليفة عثمان بن عفان، رضي الله عنه.



جرافيتي الخط العربي



من يمشي في شوارع المدن الرئيسة يلحظ مبادرات رسمية وفردية لاستخدام الخط العربي في تزيين الجدران والمرافق العامة، وإدخاله في رسومات، ضمن مبادرة "جداريات الخط العربي"، التي مزجت الخط بالرسم وخرجت بإبداعات زينت جدران الأنفاق والمرافق العامة في الرياض، جدة، الخبر ومدن أخرى.

ولعل إحدى أهم مبادرات هذا العام، إطلاق منصة "الخطاط" الإلكترونية لتعليم الخط العربي وفنونه، على يد نخبة من الخطاطين المحترفين الذين تم اختيارهم بعناية لمشاركة خبراتهم من خلال الدورات التدريبية، وهي إحدى المبادرات الفائزة بعام الخط العربي، حيث أصبحت المنصة مفتوحة للجميع بالدورات والدروس المجانية.

وتتضمن المنصة عددا من المسارات التدريبية المتنوعة، منها دورات احترافية في أنواع الخط العربي، وشرح الحروف وتركيباتها، وكتابة الكلمات والعبارات، وتحسين الكتابة، ودورات في الخطوط الثلث، النسخ، الرقعة، الديواني، الكوفي، والمغربي، إضافة إلى مسار لتمكين المتدرب من تطوير الخطوط العربية الحاسوبية عن طريق تعلم التصاميم وبرمجة الخطوط.



على قمصان الدوري



في أكتوبر الماضي، واستثمارا لجماهيرية لعبة كرة القدم، أطلقت وزارة الرياضة حملة لتفعيل مبادرة عام الخط العربي، من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة "في ظل الدعم المستمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة عام الخط العربي"، مشيرا في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر" إلى تفعيل المبادرة، من خلال تعريب الأسماء على قمصان اللاعبين.

الفيصل وجه شكره إلى وزير الثقافة على جهوده الكبيرة لخدمة الخط العربي، باعتباره عنصرا أساسيا في حفظ الثقافة العربية، ولما له من أدوار جمالية في تاريخنا الإسلامي. وأكدت وزارة الرياضة أن الهدف من المبادرة تحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين فيه، إلى جانب نشر ثقافة استخدام الخط العربي بين النشء، وتوحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية التي تسعى إلى إبقاء فن الخط العربي وحمايته من الاندثار.

واختارت وزارة الرياضة خط الثلث لكتابة أسماء اللاعبين على القمصان، الخط العربي الذي نشأ في القرن الرابع الهجري، ويعد من أشهر الخطوط المستخدمة حاليا.



مخطوطات نفيسة



مكتبة الملك عبدالعزيز العامة لم تفوّت المشاركة في عام الخط العربي، وأعلنت الإثنين الماضي اقتناءها مجموعة كبيرة من المخطوطات النادرة، التي تشكل ذاكرة فنية نوعية متميزة للخط العربي بمختلف أشكاله ورؤاه الفنية والحروفية.

وكانت المكتبة أقامت مسابقة في فنون الخط العربي، وتحتضن آلاف المخطوطات والمسكوكات والمقتنيات المعدنية التي سُجلت عليها نوادر من الخطوط العربية، خاصة من النسخ، والتعليق الدقيق، و"التمبكتي" نسبة إلى بلدة "تمبكت" ويكتب بعدة طرق، ويسمى أيضا السوداني أو السوسي، وهو خط منتشر من السنغال إلى السودان، وأيضا هناك مخطوطات بالديواني، والنسخ التدويني، والتعليق الفارسي.

ولا تتوقف جماليات الخطوط وأنواعها على الكتابة على الورق فحسب، بل هناك مقتنيات متنوعة لدى المكتبة من المعادن والرق، وعلى المسكوكات من عملات مسكوكة في العصور الإسلامية المختلفة، وأيضا تبرز في المشغولات المعدنية من الفضة والنحاس والذهب، وتشكل مشهدا فنيا متنوعا، له أساليبه وطرزه المتعددة.