التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست اليوم، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين، في وقت تستعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لعقد مؤتمر صحافي، وفقا لـ"الفرنسية".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه "تمّ الاتفاق". من جهته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية عبر تويتر إن فون دير لايين والمفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه سيتحدّثان إلى الصحافيين بعد قليل.