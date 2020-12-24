الإسترليني قرب ذروة عامين ونصف بعد إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه اليوم، ليظل قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف، بعد أن قالت بريطانيا إنها توصلت إلى اتفاق تجارة لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"رويترز".

ارتفع الإسترليني 0.8 في المائة بعد تأكيد الاتفاق ليصل إلى 1.361 دولار، أقل قليلا فحسب من مستويات الذروة المسجلة في مايو 2018.