أسهم اليابان تصعد عند الإغلاق بدعم مكاسب قطاعي الأدوية والتكنولوجيا

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم، إذ راهن المستثمرون على استمرار استفادة قطاع الرعاية الصحية من استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا، فيما صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتطلع لدخول سوق السيارات الكهربائية، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر نيكي 0.33 في المائة ليغلق عند 26524.79 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المائة إلى 1765.21 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدوائية 0.9 في المائة، مدعوما بآمال تحقيق أرباح أفضل بعدما رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف لسهم دايتشي سانكيو ومع انتشار سلالة جديدة أكثر نقلا للعدوى من فيروس كورونا في بريطانيا مما أثار تكهنات بحرب أطول مع مرض كوفيد-19.

واستفاد قطاع الرعاية الصحية من الجائحة بفعل زيادة الطلب على الأدوية على الرغم من أن التأثير الأوسع نطاقا لتفشي الفيروس على الاقتصاد العالمي أبقى المستثمرين في حالة من الحذر.

وارتفع مؤشر شركات صناعة القطع الإلكترونية 0.8 في المائة فيما ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات 0.03 في المائة في أعقاب إغلاق المؤشر ناسداك الأمريكي على ارتفاع قياسي بدعم من مؤشرات على أن شركة أبل تتجه صوب البدء في تصنيع سيارات كهربائية.

ومن ضمن الأسهم الأعلى ارتفاعا بين أكبر ثلاثين شركة على المؤشر توبكس، صعد سهم دايتشي سانكيو 2.9 في المائة فيما ارتفع سهم كينس كورب 1.9 في المائة.

لكن أسهم القطاع المالي تراجعت مما يشير إلى استمرار الحذر.

ومن الأسهم التي كان أداؤها أقل من أداء السوق، سهم سوفت بنك الذي تراجع 2.56 في المائة وسهم هوندا موتور الذي انخفض 2.33 في المائة.

وتضررت أسهم شركات السيارات اليابانية بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أفاد بأن الحكومة ستحدد هدفا لحظر المبيعات الجديدة للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.